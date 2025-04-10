تشييع مهيب لجثماني الشهيدين الملازم أول عبدالله منصور الحنق والنقيب مختار قائد قاسم بمأرب

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 348

شيع اليوم الخميس بمدينة مارب جثمان الشهيد البطل الملازم أول عبدالله منصور الحنق، أحد ضباط اللواء ٧٢ مشاة، والشهيد البطل النقيب مختار قائد قاسم، أحد أبطال محور آزال، واللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونقل جثمانا الشهيدان إلى مثواهما الأخير، في موكب جنائزي مهيب تقدمه عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية ووكلاء عدد من المحافظات وبمشاركة جموع غفيرة من أقارب الشهيدين ومحبيهما ورفاقهما في السلاح.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيدين وتضحياتهما الوطنية وبطولاتهما الخالدة في المعركة الوطنية المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات والميادين.. متعهدين بمواصلة النضال على درب الشهداء الأبرار حتى تحرير كل شبر في الوطن من أذناب المشروع الإيراني التخريبي.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء الشيخ منصور الحنق، أن تضحيات اليمنيين في المعركة الوطنية ستتوج بالنصر والقضاء على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي.

ودعا الشيخ الحنق، في كلمته خلال تشييع نجله الشهيد البطل عبدالله الحنق، القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية والقبائل إلى الالتفاف حول مشروع استعادة الجمهورية ودحر العصابة الحوثية الإرهابية.