مباحثات مصرية إيرانية بشأن غزة والوضع في البحر الأحمر

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بحثت مصر وإيران جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآخر المستجدات الإقليمية، وفي المقدمة الوضع بالبحر الأحمر، في اشارة لهجمات الحوثيين، المدعومين من طهران.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للخارجية المصرية، الخميس.
وقال البيان إن الاتصال تناول الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.
كما تناول الاتصال، المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة.
وأكد عبد العاطي "ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم"، وفق البيان نفسه.
وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا التطورات في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن عبد العاطي أكد ضرورة حماية حرية الملاحة، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.