أبطال أوروبا: برشلونة يبصم بالأربعة وباريس يتجاوز مفاجئة إستون فيلا

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بات فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني على أعتاب التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزهما على أستون فيلا الانجليزي (3- 1)، وبوروسيا دورتموند الألماني (4- صفر) تواليا في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة، امس.

في المباراة الأولي، نجح سان جيرمان في تحويل تخلفه بهدف أمام ضيفه أستون فيلا الانجليزي إلى فوز ثمين بنتيجة (3- 1) على ملعب حديقة الامراء في العاصمة باريس.

وسجل ديزيريه دويه، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والبرتغالي نونو منديش أهداف سان جرمان، في الدقائق (39 و49 و90+2) بعد أن تقدم استون فيلا بهدف مورغان رودجرز في الدقيقة (35).

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين "الثلاثاء"المقبل على ملعب فيلا بارك.

فيما حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

وسجل رباعية برشلونة كل من البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، ولامين يامال في الدقائق (25 و48 و66 و77) تواليا.

وبهذا الفوز، وضع برشلونة قدما في الدور نصف النهائي حيث سيلتقي مع دوتموند مجددا يوم "الثلاثاء" المقبل في لقاء الإياب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".