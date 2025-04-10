الغارات على ''النهدين'' تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صنعاء وروايتين حول الضربات في نقم

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استهدف قصف أمريكي عنيف، مساء أمس الأربعاء، منطقة النهدين في محيط دار الرئاسة في مديرية السبعين جنوب العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واعلن الحوثيون على الفور سقوط قتيلين اثنين و جريح في حصيلة أولية للضربات، دون الإشارة بالتحديد الى المكان الذي استهدفته الطائرات الأمريكية ولا هوية من سقطوا، بعدها اعلن الحوثيون ارتفاع الحصيلة الى 3 قتلى وجريح.
وفي اليوم السابق -ليلة الثلاثاء- شن الطيران الأمريكي غارات عنيفة جداً على جبل نقم بالعاصمة صنعاء قيل انها استهدفت مخازن للسلاح، بينما اتهمت جماعة الحوثي، القوات الأمريكية باستهداف قلعة القشلة التاريخية الواقعة في جبل نقم، ضمن سلسلة غارات جوية شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية.