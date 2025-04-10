ماذا يحتاج منتخب اليمن للناشئين لخطف بطاقة التأهل الثانية وضمان التواجد في مونديال قطر؟

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يحتاج المنتخب اليمني للفوز بأي نتيجة على كوريا الجنوبية مساء اليوم الخميس لضمان التأهل الى دور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت سن 17 عاما، والتأهل كذلك الى نهائيات كأس العالم في قطر (نوفمبر 2025).
وفي رصيد اليمن 3 نقاط من فوز على افغانستان 2-0 وخسارة ثقيلة من اندونيسيا 4-1، وتحتل المركز الثالث خلف كوريا الجنوبية التي تتفوق بفارق الاهداف.
وحسمت اندونيسيا بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة، بفوزين، وتتنافس اليمن مع كوريا الجنوبية على البطاقة الثانية، والتعادل أو الفوز على اليمن يضمن لكوريا التأهل، بينما أمام اليمن فرصة واحدة للتأهل هي الفوز.
تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الساعة 8:15م وتبث على قنوات بي إن سبورت والكأس المشفرة.
وتتأهل 8 منتخبات آسيوية الى مونديال قطر الذي يقام في شهر نوفمبر هذا العام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.