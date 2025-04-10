تحسن الدولار والنفط بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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انتعش الدولار الأميركي أمام عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين والفرنك السويسري، كما صعدت أسعار النفط، الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوما ورفعها على الصين مما أدى إلى تصعيد المواجهة.

وقال ترامب، الأربعاء، إنه سمح بتعليق الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوما، ولكنه سيرفع أيضا معدل الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة تدخل حيز التنفيذ على الفور.

وشهد الدولار تراجعا مقابل العملات الرئيسية في وقت سابق من الجلسة بعد دخول الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم ضخمة 104 بالمئة على السلع الصينية.

وردت الصين بفرض رسوم 84 بالمئة على السلع الأميركية بداية من غد الخميس، كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أيضا على أول تدابير مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وكتب كارل شاموتا كبير استراتيجيي السوق في كورباي في مذكرة للمستثمرين "بعد أن وجهت الأسواق رسالة إلى الإدارة الأميركية، من المرجح تمديد فترة "الوقف المؤقت" المعلنة لأكثر من تسعين يوما".

وفي وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عقب إعلان ترامب، إذ قفزت المؤشرات ناسداك المجمع 7.7 بالمئة وستاندرد اند بورز 500 القياسي ستة بالمئة وداو جونز الصناعي خمسة بالمئة.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية التي تعد من أصول الملاذ الآمن ليصل إلى 146.765 ين، معوضا خسائره السابقة خلال الجلسة. كما صعد 0.45 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8500 فرنك.

كما صعدت أسعار النفط لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة.

وبحلول الساعة 18:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.9 بالمئة لتصل إلى 64.64 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.77 دولار أو 4.65 بالمئة لتبلغ 62.35 دولار‭ ‬عند التسوية.

وخسرت عقود الخامين نحو سبعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "وصلنا إلى نقطة تحول في الصراع التجاري إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر". وأضاف فلين "ما يفعله ترامب هو عزل الصين اقتصاديا".

وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية إذ فرضت رسوما نسبتها 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من غد الخميس ردا على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب.

ورغم ذلك، استمرت الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في الضغط على أسعار النفط