أسواق الخليج تصعد بقوة وبشكل مفاجئ بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت بورصات الخليج ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، مستفيدة من الصعود القوي في أسواق الأسهم العالمية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي كان قد فرضها على عدد من دول العالم، باستثناء الصين.

وسجّل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 2.72 في المئة ليصل إلى مستوى 5018.9 نقطة، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.33 في المئة مسجلاً 9258.38 نقطة.

وفي السعودية، استهل المؤشر العام لسوق الأسهم «تاسي» تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع قوي، حيث صعد بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 11,533.12 نقطة.

وواصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى مستوى 8447.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.59 في المئة مسجلاً 7156.45 نقطة.

وبعد أن أثار حرباً تجارية عالمية تسببت في اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي يوم الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على واردات عدد من الدول والشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125 في المئة بشكل فوري