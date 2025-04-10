أسواق الخليج تصعد بقوة وبشكل مفاجئ بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية الحوثي يكشف عن الخسائر في الحديدة و صنعاء جراء الغارات الأمريكية ترامب يفاجئ الصين و يعلن زيادة الرسوم الجمركية 125%..تفاصيل ميسي يقود فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأبطال وزير الدفاع الأمريكي يصل القاهرة ويلتقي بنظيره المصري لمناقشة ملفات الحرب في المنطقة مدير مرفأ بيروت يفاجئ اللبنانيين: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع العميد طارق: السلام مع الحوثي أصبح مستحيلاً والحل العسكري هو الطريق الوحيد ولدينا تواصل مع المجتمع الدولي والتحالف ضباط امريكيون يدرسون انعكاسات استنزاف ترسانة أسلحتهم الدقيقة في اليمن في حال اندلاع حرب مع بكين وزير الدفاع يعزي الشيخ منصور الحنق في استشهاد نجله مدير ملف اليمن بقناة الجزيرة يناقش عبر عشر ملاحظات جوهرية واقعية سيناريو إطلاق عملية عسكرية برية ضد مليشيا الحوثي.. بعد تقرير CNN الأمريكية
شهدت بورصات الخليج ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، مستفيدة من الصعود القوي في أسواق الأسهم العالمية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي كان قد فرضها على عدد من دول العالم، باستثناء الصين.
وسجّل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 2.72 في المئة ليصل إلى مستوى 5018.9 نقطة، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.33 في المئة مسجلاً 9258.38 نقطة.
وفي السعودية، استهل المؤشر العام لسوق الأسهم «تاسي» تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع قوي، حيث صعد بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 11,533.12 نقطة.
وواصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى مستوى 8447.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.59 في المئة مسجلاً 7156.45 نقطة.
وبعد أن أثار حرباً تجارية عالمية تسببت في اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي يوم الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على واردات عدد من الدول والشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125 في المئة بشكل فوري