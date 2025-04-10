الحوثي يكشف عن الخسائر في الحديدة و صنعاء جراء الغارات الأمريكية

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية، التي استهدفت، مساء الثلاثاء، مدينة أمين مقبل السكنية، بمحافظة الحديدة غربي اليمن إلى 13 قتيلا.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "ارتفاع ضحايا مجزرة العدو الأمريكي بحق الحي السكني، في مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة، إلى 13 قتيلاً معظمهم نساء وأطفال"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع عدد قتلى الغارات الأمريكية على مدينة أمين مقبل إلى 12، بالإضافة إلى 16 جريحاً.

كما أعلنت الجماعة، مساء الأربعاء، ارتفاع قتلى الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء إلى 3 مدنيين.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة رجام، في مديرية بني حشيش بصنعاء".

وأضافت أن الطيران الأمريكي شن غارات أخرى (لم تذكر عددها) على منطقة النهدين، في مديرية السبعين، وسط صنعاء، دون توضيح الأهداف التي طالتها الغارات.

فيما أفادت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين، عبر بيان، أن الغارات الأمريكية على منطقة النهدين أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح آخر، وفق حصيلة أولية، قبل أن تعلن لاحقاً ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3 مدنيين.

وأضافت القناة الحوثية أن طيراناً أمريكياً شن غارات مسائية على جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب)، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد 10 غارات شنها الطيران الأمريكي صباح الأربعاء، على جبل نقم شرق صنعاء، وفق قناة "المسيرة