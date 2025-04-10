ترامب يفاجئ الصين و يعلن زيادة الرسوم الجمركية 125%..تفاصيل

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 200

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".

وقال ترامب: "استنادا إلى عدم الاحترام الذي أبدته الصين لأسواق العالم، أرفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".

وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولت ولم تعد مقبولة".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية بنسبة 104% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت النسبة قد حُددت سابقا بـ34%، إلا أن بكين فرضت رسوما مماثلة، ما دفع ترامب إلى اتخاذ قرار بزيادة النسبة إلى أن تتخلى بكين عن إجراءاتها.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت الصين أنها سترفع الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارا من 10 أبريل.

ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت عدم استبعاد إمكانية شطب الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن "جميع الخيارات مطروحة للنقاش".

وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل الجاري، مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.

وبلغ الحد الأدنى الأساسي لتلك الرسوم 10%، بينما ستواجه معظم الدول نسبا أعلى، والتي، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، تم احتسابها بناء على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق توازن بدلا من العجز