ميسي يقود فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأبطال

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى نصف نهائي كأس الأبطال (الكونكاكاف) بعد قلبه النتيجة على لوس أنجلوس إف سي.

وشهدت مباراة الإياب من ربع النهائي بين الفريقين إثارة كبيرة، حيث افتتح آرون لونج لاعب لوس أنجلوس التسجيل بشكل مفاجئ بعد مرور 10 دقائق فقط من ركلة ثابتة ليضع ميامي في الخلف 2-0 في مجموع المباراتين، مع احتفاظ لوس أنجلوس بالأفضلية بفضل الأهداف خارج الأرض.

وقاد ميسي فريقه للعودة بالنتيجة بهدف جميل أسكنه شباك الحارس الفرنسي المخضرم هوغو لوريس.

وسجل مواطنه فيديريكو ريدوندو الهدف الثاني ليتعادل الفريقين بنتيجة المباراتين الإجمالية.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، سجل ميسي هدف الفوز الثالث والحاسم من علامة الجزاء.

وتعرض ميسي لتدخلات قاسية من قبل مدافعي لوس أنجلوس ما أدى إلى توتر كبير في المباراة بين الفريقين