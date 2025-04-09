وزير الدفاع الأمريكي يصل القاهرة ويلتقي بنظيره المصري لمناقشة ملفات الحرب في المنطقة

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً
كما بحث وزير الدفاع الأمريكي، مع نظيره المصري، التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، منذ منتصف مارس الماضي.
وقالت البنتاغون في بيان له، إن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيري المصري فرص تعزيز المصالح المشتركة في الشرق الأوسط
وأشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي اتفقت مع نظيري المصري على أهمية أمن البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران
وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر من خلال سياسة السلام بالقوة يجعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا.
تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.