وزير الدفاع يعزي الشيخ منصور الحنق في استشهاد نجله

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بعث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري برقية عزاء و مواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق، عزاه فيها باستشهاد نجله البطل "عبدالله" الذي ارتقى شهيدا في جبهات العزة والكرامة بمارب في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وعبر وزير الدفاع عن خالص التعازي وعظيم المواساة للشيخ الحنق وكافة أسرته في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".