شاهد: الآلاف في تعز ومأرب يخرجون دعمًا وتضامنًا مع غزة

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خرج الآلاف صباح اليوم الأربعاء في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، في تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة ورفضا لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في القطاع منذ نحو عام ونصف.
وتجمع المتظاهرون في جولة العواضي وسط شارع جمال، قبل التوجه إلى أمام مبنى السلطة المحلية.
ورفع المتظاهرون في المسيرة التي دعت لها الأحزاب السياسية، أعلام فلسطينية، ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء غزة، وتندد بصمت العالم تجاه ذلك.
كما ندد المتظاهرون بالغارات المتواصلة وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 165 ألف فلسطيني.
وفي مدينة مأرب انطلقت مسيرة حاشدة عصر اليوم تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.