عاجل .. بيان ناري من الخارجية الأمريكية بعدم التسامح مع أي دولة تقدم الدعم والمساندة للحوثيين وتوجه تهديدا خاصاً للمليشيا

الأربعاء 09 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، من تقديم أي من أشكال الدعم والمساعدة لمليشيا الحوثي الإرهابية، سواءً من قبل دول أو جهات قد تتورط في ذلك.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تدعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأوضحت أن هذا الموقف يشمل أي دعم يقدم للحوثيين "بما في ذلك استخدام الموانئ التي يسيطرون عليها".

وأضافت الخارجية الأمريكية بقولها " ملتزمون بوقف أنشطة الحوثيين الإرهابية واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر

كما هددت الحوثيين بقولها "سنعمل على حرمان الحوثيين من توسيع ترسانتهم وتعطيل الدعم المادي عبر الموانئ التي يسيطرون عليها.