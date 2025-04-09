تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ادين بجرائم إرهـ.ابية

الأربعاء 09 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بعدد من الجرائم الإرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان: "أقدم علي بن موسى بن علي الزهراني، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي في الخارج، ومبايعة زعيمه والسفر بطريقة غير نظامية والقتال في صفوف التنظيم، وتوليه مهام عملياتية لخدمة أهداف التنظيم الإجرامية".

كما أدين الزهراني بتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة، وقيامه بتمويل الإرهاب داخل المملكة بعد عودته، وفق ما ذكرت الوزارة.

وأضافت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً".

وتابعت: "أصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً اليوم الأربعاء في منطقة القصيم".

وأكدت الوزارة حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن.

ومن وقت إلى آخر تنفذ "الداخلية" أحكاماً بالإعدام والسجن على مُدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب واستهداف رجال الأمن، وتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة.