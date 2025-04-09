ماذا استهدف الطيران الأمريكي في جبل بعدان وسط اليمن؟

الأربعاء 09 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استهدفت غارات أمريكية، أمس الثلاثاء، عقد اتصالات وأنظمة توجيه لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في جبل الشماحي بمديرية بعدان شرقي مدينة إب وسط ‎اليمن بينما تتحدث الحوثيين عن ثلاث غارات استهدفت شبكة اتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

هذه الضربات هي الثانية في محافظة إب منذ 15 مارس الماضي، سبقتها غارات استهدفت شبكة اتصالات حوثية في جبل "نامة" بمديرية جبلة قبل أيام.

ووفق "ديفانس لاين" فإن الجماعة الحوثية قامت بنشر أنظمة توجيه ومنصات رادارات وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في المناطق الجبلية الغربية القريبة من البحر الأحمر، تمتد تلك السلاسل من محافظتي تعز وإب وذمار وريمة والحديدة وصولا إلى المحويت ومحافظة حجة شمالا.