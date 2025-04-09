رونالدو يتصدر هدافي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق دور ال8

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تنطلق منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024 - 2025، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهتي الذهاب بين ريال مدريد مع مضيفه أرسنال وبايرن ميونخ يستضيف نظيره إنتر ميلان.
وتستكمل مباريات ربع نهائي دوري الأبطال، مساء الأربعاء، بمواجهتي باريس سان جيرمان مع أستون فيلا وبرشلونة ضيفا على بوروسيا دورتموند.
ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، قائمة أكثر النجوم تسجيلا للأهداف في منافسات دوري ربع نهائي دوري الأبطال عبر تاريخه برصيد 25 هدفا ثم يأتي خلفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي برصيد 12 هدفا.
ويحتل النجم الإسباني السابق راؤول جونزاليس المركز الثالث في القائمة برصيد 10 أهداف، ثم يتساوى كل من اندريه شيفشينكو وفيليبو إنزاجي برصيد 9 أهداف.
وجدير بالذكر أن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سوف تقام يومي 15 و16 من شهر ابريل الجاري