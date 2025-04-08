عاجل.. غارات أمريكية تدك اهدافا حساسة لمليشيا الحوثي وتخرج شبكات الاتصالات عن الخدمة

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استهدفت المقاتلات الأمريكية مساء اليوم، شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.
وعلى ذات الصعيد استهدفت الغارات الجوية الأمريكية بعدة غارات حيا سكنيا في مدينة أمين مقبل بمدينة الحديدة الساحلية.
وقالت المصادر ان الولايات المتحدة الأمريكية شنت فجر اليوم عدة غارات
تركزت على مواقع حساسة في مديريتي سنحان جنوب صنعاء وبني حشيش في جنوب شرق المحافظة، حيث دمرت مستودعات أسلحة متطورة.
وأشارت المعلومات إلى أن ست غارات أمريكية استهدفت مخزناً تحت الأرض يضم صواريخ من طراز سام 2، إلى جانب الرادارات المرتبطة بها، ما أدى إلى انفجارات ضخمة في الموقع...