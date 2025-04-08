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أردوغان يهدد : لن تتحقق أهداف إسرائيل برسم خريطة جديدة للمنطقة

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أهداف إسرائيل في سعيها لرسم خريطة المنطقة من جديد لن تتحقق، مشددا على أن على إسرائيل وقف جرائمها في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار.

 

 وقال أردوغان في كلمة له إن "تأجيج الوضع في غزة وتوسيع الحرب والسعي وراء خرائط جديدة بنوايا توسعية لن يعود بالنفع على أحد"، وأضاف: "سنواصل الصدح بالحق في وجه الظالمين كما وقفنا بثبات في وجه ضغوطات اللوبي الصهيوني العالمي".

وأشار أردوغان إلى أنه سيبحث مع زعماء الدول خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الإبادة الجماعية في غزة وما يمكن اتخاذه من خطوات لإنهاء هذا الظلم.

وتابع الرئيس أردوغان قائلا: "نشهد في غزة عربدة ارتكبت جرائم حرب سافرة استهدفت سيارات إسعاف تنقل جرحى بالرصاص وأعدمت أفراد طواقم طبية"، وأضاف: " لن نتخلى عن إخواننا في غزة بينما تنتهك إسرائيل الكرامة الإنسانية هناك علنا".

وشدد أردوغان على أن تركيا ستبقى دائما إلى جانب أهلنا في غزة وسوريا ولبنان، وسنكون إلى جانب السوريين حتى تحقيق الاستقرار في بلدهم

 
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