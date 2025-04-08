إصابة الركبة تنهي موسم المدافع شلوتربيك مع دورتموند

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قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين إن المدافع نيكو شلوتربيك سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لتمزق في ركبته اليسرى.
وتأتي إصابة مدافع ألمانيا (25 عاما) في توقيت يطارد فيه دورتموند التأهل لمسابقة أوروبية في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثامن متأخرا بفارق خمس نقاط عن ماينتس الرابع قبل ست مباريات من انتهاء الدوري.
ويحل دورتموند ضيفا على برشلونة متصدر الدوري الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وكان النادي الألماني قد بلغ نهائي المسابقة الأوروبية الأعرق للأندية أمام ريال مدريد في الموسم الماضي.
وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند “خسارة نيكو أثرت علينا بشدة. إنه جزء مهم جدا من فريقنا، وقد أبهرنا بأدائه المتميز والاستمرارية هذا الموسم. نأمل أن يتعافى سريعا، وسيحظى بدعمنا الكامل خلال رحلة عودته