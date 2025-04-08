تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين بعد الخسارة من اندونيسيا وقبل لقاء كوريا الجنوبية لقاء الرئيس العليمي مع سفير واشنطن لدى اليمن يبحث ردع الحوثيين مباحثات أمريكية سعودية على أعلى مستوى تناقش ''تقويض قدرات الحوثيين'' وتعزير أمن المنطقة عاجل.. الرئيس العليمي يبحث عن تأمين دعم دولي لمعركة الخلاص من الانقلابيين ويؤكد أن المرحلة باتت الآن حاسمة حتى لا يغضب ترامب وأمريكا.. فصائل مسلحة مدعومة من إيران تعلن لأول مرة استعدادها نزع سلاحها الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين أمريكا وإيران الحوثيون يعتقلون نائب رئيس جهاز المخابرات التابع لهم و يعترفون بمقتل قيادي آخر بضربة أمريكية أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية في اليمن ما فوائد التعرق؟ ولماذا يحدث خلل في التعرق الطبيعي هام وضروري للنساء- هذا الشاي مفيد لعلاج تكيس المبايض
أكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، سامر فضل، أن الفريق قدم بداية جيدة في المباراة التي خسرها من اندونيسيا 4-1 امس الاثنين، إلا أن بعض الأخطاء الفردية أثرت على الأداء خلال معظم فترات الشوط الأول.
وأضاف أن المنتخب كان الأفضل مع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، واستطاع تقليص الفارق، لكنه لم يتمكن من تحقيق التعادل بسبب سوء إنهاء الهجمات.
ووصف فضل المباراة المقبلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل، بأنها لقاء حاسم يشبه النهائي بالنسبة للمنتخب، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث للعودة بقوة في البطولة.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في لاعبيه، مؤكدًا أن الاستفادة من الأخطاء الماضية ستكون مفتاح النجاح في المباريات المقبلة.
واختتم حديثه بالإصرار على بذل كل الجهود لتحقيق النتيجة المرجوة أمام كوريا الجنوبية، معتبرًا أن هذه المباراة تُشكل تحديًا كبيرًا لا بد من تجاوزه بعزيمة وإرادة الفريق.
ويحتاج منتخب اليمن للفوز على كوريا الجنوبية بأي نتيجة، لضمان التأهل الى ربع نهائي كأس آسيا الجارية في السعودية، وبطولة كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.