تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين بعد الخسارة من اندونيسيا وقبل لقاء كوريا الجنوبية

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، سامر فضل، أن الفريق قدم بداية جيدة في المباراة التي خسرها من اندونيسيا 4-1 امس الاثنين، إلا أن بعض الأخطاء الفردية أثرت على الأداء خلال معظم فترات الشوط الأول.

وأضاف أن المنتخب كان الأفضل مع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، واستطاع تقليص الفارق، لكنه لم يتمكن من تحقيق التعادل بسبب سوء إنهاء الهجمات.

ووصف فضل المباراة المقبلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل، بأنها لقاء حاسم يشبه النهائي بالنسبة للمنتخب، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث للعودة بقوة في البطولة.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في لاعبيه، مؤكدًا أن الاستفادة من الأخطاء الماضية ستكون مفتاح النجاح في المباريات المقبلة.

واختتم حديثه بالإصرار على بذل كل الجهود لتحقيق النتيجة المرجوة أمام كوريا الجنوبية، معتبرًا أن هذه المباراة تُشكل تحديًا كبيرًا لا بد من تجاوزه بعزيمة وإرادة الفريق.

ويحتاج منتخب اليمن للفوز على كوريا الجنوبية بأي نتيجة، لضمان التأهل الى ربع نهائي كأس آسيا الجارية في السعودية، وبطولة كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.