لقاء الرئيس العليمي مع سفير واشنطن لدى اليمن يبحث ردع الحوثيين

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث لقاء، جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية، مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الجارية لحماية الممرات المائية، وردع هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على خطوط الملاحة الدولية، وسفن الشحن البحري.

واستقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء في الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وافاقها المستقبلية، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الامريكية، ودورها الفاعل في تنفيذ قرار حظر الاسلحة الايرانية المهربة الى المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة و نشاطها الارهابي.

كما جدد الرئيس تأكيد الحاجة الملحة الى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، والانسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة وتأمين مياهها الاقليمية كشريك وثيق لحماية الامن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.