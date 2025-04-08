مباحثات أمريكية سعودية على أعلى مستوى تناقش ''تقويض قدرات الحوثيين'' وتعزير أمن المنطقة

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، خلال اتصال هاتفي، يوم الإثنين، آفاق التعاون في المجال الدفاعي وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وقال البنتاغون إن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن الاقليمي بما فيه العمليات الاميركية لتقويض قدرات الحوثيين والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الاحمر.

بدره قال وزير الدفاع السعودي على منصة "إكس"، إن الاتصال استعرض العلاقات السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي".

كما بحث الطرفان "تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين الصديقين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي فبراير/ شباط الماضي، التقى وزير الدفاع السعودي بنظيره الأمريكي خلال زيارة إلى واشنطن بحثت "سبل تطوير التعاون في المجال العسكري والدفاعي".