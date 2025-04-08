حتى لا يغضب ترامب وأمريكا.. فصائل مسلحة مدعومة من إيران تعلن لأول مرة استعدادها نزع سلاحها

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نقلت وكالة رويترز عن 10 مسؤولين وقادة عراقيين قولهم إن عدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق مستعدة لأول مرة لنزع سلاحها لتجنب تصاعد الصراع مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الوكالة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بغداد بأنه ما لم تتخذ إجراءات لحل الفصائل المسلحة على أراضيها، فإن واشنطن قد تستهدفها بغارات جوية.
وأكد القادة والمسؤولون العراقيون، الذين تحدثوا إلى رويترز، أن الخطوة تأتي لأجل تهدئة التوتر عقب تحذيرات متكررة وجّهتها واشنطن بشكل غير رسمي للحكومة العراقية منذ تولي ترمب السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.