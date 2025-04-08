الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سيبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مفاوضات غير مباشرة مع المبعوث الخاص للشرق الأوسط في البيت الأبيض ستيف ويتكوف في سلطنة عُمان، السبت القادم، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

وأكد عراقجي أنه سيُجري محادثات غير مباشرة مع ويتكوف، حسبما نقلت "تسنيم" عبر قناتها الرسمية على "تلغرام".

ووفقاً لتسنيم، فإن عُمان ستلعب دور الوساطة في المحادثات على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الإثنين، إن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد بدأت بالفعل.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن الطرفين سيناقشان منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وكتب عراقجي عبر صفحته على "إكس"، الإثنين: "إنها فرصة أكثر منها اختبارا. الكرة في ملعب أمريكا".

ولم تنخرط طهران وواشنطن في محادثات رسمية مباشرة منذ أن تفاوضت إدارة أوباما على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، عندما تخلت إيران عن معظم قدراتها النووية مقابل دمجها بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.

وأعادت إيران تنشيط برنامجها النووي بعد أن ألغى ترامب ذلك الاتفاق في عام 2018.