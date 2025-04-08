الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين أمريكا وإيران الحوثيون يعتقلون نائب جهاز المخابرات التابع لهم و يعترفون بمقتل قيادي آخر بضربة أمريكية أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية في اليمن ما فوائد التعرق؟ ولماذا يحدث خلل في التعرق الطبيعي هام وضروري للنساء- هذا الشاي مفيد لعلاج تكيس المبايض حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل غارات أميركية جديدة تستهدف مخازن أسلحة حوثية في 3 محافظات .. ومقتل قيادي بارز سوريا تقرر سحب سفيريها لدى روسيا والسعودية 3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. تفاصيل أول منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر
أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيا الحوثي اعتقلت نائب رئيس جهاز المخابرات التابع لها، عبدالقادر الشامي، بتهمة تسريب إحداثيات مواقع عسكرية تابعة للجماعة إلى الأمريكيين، وفق ما ذكرته مصادر لقناة "العربية الحدث".
ويأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت مواقع حساسة للحوثيين، ما أثار شكوكاً بوجود اختراق أمني كبير داخل صفوفهم.
في سياق متصل بالضربات الأمريكية، اعترفت جماعة الحوثي بمقتل قائد أمني بارز.
واعلن الحوثيون مقتل القيادي في جهاز المخابرات "عبدالناصر الكمالي" بغارة أميركية، حيث اعترفت الجماعة، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتله.