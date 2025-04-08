الحوثيون يعتقلون نائب جهاز المخابرات التابع لهم و يعترفون بمقتل قيادي آخر بضربة أمريكية

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيا الحوثي اعتقلت نائب رئيس جهاز المخابرات التابع لها، عبدالقادر الشامي، بتهمة تسريب إحداثيات مواقع عسكرية تابعة للجماعة إلى الأمريكيين، وفق ما ذكرته مصادر لقناة "العربية الحدث".

ويأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت مواقع حساسة للحوثيين، ما أثار شكوكاً بوجود اختراق أمني كبير داخل صفوفهم.

في سياق متصل بالضربات الأمريكية، اعترفت جماعة الحوثي بمقتل قائد أمني بارز.

واعلن الحوثيون مقتل القيادي في جهاز المخابرات "عبدالناصر الكمالي" بغارة أميركية، حيث اعترفت الجماعة، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتله.