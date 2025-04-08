أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية في اليمن

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء، انه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئياً يميل إلى البرودة ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية.
واضاف أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، حار نسبياً نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار على أرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، وتكون نشطة على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
وتوقع المركز أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو، حار نهاراً - بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
ووجه المركز، تحذيراً للمواطنين في المناطق الصحراوية من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وكذا المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية من التواجد في الشعاب والوديان.