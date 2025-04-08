ما فوائد التعرق؟ ولماذا يحدث خلل في التعرق الطبيعي

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فوائد التعرق قد تفاجئك كثيرا، لكن في الغالب كل ما هو أمر طبيعي في الجسم، يكون له غرض وحكمة ما، وسنتعرف على هذه الفوائد، وما هو فرط التعرق أو عدم التعرق والحالات التي تحدث فيها؟

ما هو التعرق؟

العرق عبارة عن ماء يفرزه الجسم كوسيلة لتبريد نفسه، من خلال الغدد الموجودة في الطبقة العميقة من الجلد، وهذه الغدد موجودة في أماكن متعددة في الجسم مثل الإبطين والجبهة وباطن القدمين، ويحتوي العرق على بعض المواد الكيميائية ومنها الأمونيا واليوريا، كما توجد مواد أخرى مثل السكر والأملاح، والتعرق أمر طبيعي يحدث في أوقات مختلفة، مثل الإصابة بالحمى، أو عند ممارسة الرياضة أو عند المرور بمشاعر مختلفة مثل القلق. كما توجد محفزات مختلفة للتعرق أكثر ومنها:

التعرض إلى الضغط العاطفي.

تناول الأطعمة ذات النكهة الحارة أو الأطعمة الساخنة. ممارسة الرياضة. حرارة الطقس المرتفعة مثل فصل الصيف.

الإصابة بالحمى بسبب مرض. فوائد التعرق للجسم يستفيد الجسم من التعرق بأكثر من طريقة، وكما ذكرنا أن التعرق هو وسيلة الجسم في التعامل مع الحرارة المرتفعة، حيث يعمل على التخلص من هذه الحرارة من خلال عملية التبخر وهو ما يفسر فوائد التعرق أثناء المرض مثلا للتخلص من الحمى، حيث يعتبر العرق وسيلة أساسية لتنظيم درجة حرارة الجسم، كما تشمل فوائد التعرق ما يلي:

إخراج المواد الكيميائية الزائدة من الجسم. تطهير الجسم من البكتيريا.

الاستفادة من المجهود البدني بسبب التمارين.

يساعد التعرق على تحسين الحالة المزاجية.

يساعد في الحفاظ على الوزن.

يساعد في تحسين عملية النوم.

يساعد في تقوية المناعة ضد الأمراض. تخليص الجسم من المعادن الثقيلة