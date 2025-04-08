هام وضروري للنساء- هذا الشاي مفيد لعلاج تكيس المبايض

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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إذا كنتِ مصابة بمتلازمة تكيسات المبايض، وترغبين في التغلب على أعراضها والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، عليك الاهتمام بتناول شاي الشمر، لتعدد الفوائد التي يقدمها لصحتِك.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد شاي الشمر لعلاج تكيس المبايض، وفقًا لموقع "The Indian Express".

1- منع نمو شعر الوجه يلعب شاي الشمر دورًا كبيرًا في منع نمو شعر الوجه لدى النساء المصابات بتكيس المبايض، ويرجع السبب إلى قدرته على تقليل مستويات هرمون الإندروجين بالجسم.

2- تنظيم الدورة الشهريةفي دراسة منشورة بمجلة طب النساء والأطفال والمراهقين عام 2014، وجد الباحثون أن بذور الشمر تلعب دورًا كبيرًا تنظيم فترات الدورة الشهرية لدى السيدات اللاتي يعانين من تكيس المبايض.

3- مكافحة السمنةيوفر شاي الشمر للنساء المصابات بتكيس المبايض حماية كبيرة ضد السمنة، لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية.

4- الوقاية من السكري من النوع الثانييجعل الشمر النساء المصابات بتكيسات المبايض أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان، تساعد على تنظيم مستويات سكر الدم