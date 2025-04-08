غارات أميركية جديدة تستهدف مخازن أسلحة حوثية في 3 محافظات .. ومقتل قيادي بارز

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أفادت مصادر محلية، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مواقع حوثية في كل من صنعاء ومأرب والحديدة وبجبل "المحصام" بحرض في حجة.

وقالت أيضاً المصادر، إن غارتين أميركيتين استهدفتا مخازن أسلحة للحوثيين بجزيرة كمران بالحديدة، وغارة أخرى طالت مخازن ذخيرة للحوثيين في منطقة الجوبة بمأرب.

كذلك، استهدفت 5 غارات أميركية، معسكر الجميمة في بني حشيش بصنعاء، بحسب مصادرنا.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل القيادي بالمخابرات العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي بغارة أميركية.

كما ذكرت المصادر أن الجماعة المدعومة من طهران قامت بحملة اعتقالات في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات حوثية.

وقالت إنه تم اعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات الحوثية بتهمة تسريب إحداثيات