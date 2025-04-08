3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. تفاصيل

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت سوق الأسهم الأمريكية، الخميس الماضي، واحدة من أسوأ جلساتها منذ بداية جائحة كورونا عام 2020، حيث تم شطب أكثر من 3 تريليونات دولار من قيمتها السوقية.

هذا التراجع الكبير جاء نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى اضطراب واسع في الأسواق العالمية، وأثرت بشكل مباشر على ثروات كبار المليارديرات.

ثروات أغنى 500 شخص في العالم انخفضت بمقدار 208 مليارات دولار خلال يوم واحد فقط، في رابع أكبر تراجع يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الذي يمتد على مدى 13 عاما، والأكبر منذ أزمة كورونا، وبلغ متوسط الخسارة الفردية بين المليارديرات أكثر من 3.3 بالمئة، وكان المليارديرات الأمريكيون الأكثر تضررا.

وتصدّر مؤسس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، قائمة الخاسرين، حيث فقد 17.9 مليار دولار بعد هبوط سهم شركته بنسبة 9 بالمئة، وهو ما يعادل نحو 9 بالمئة من إجمالي ثروته. وكانت أسهم ميتا قد حققت مكاسب قوية منذ بداية العام وحتى منتصف فبراير، لكنها فقدت 28 بالمئة من قيمتها منذ ذلك الحين.

وشهدت أسهم أمازون تراجعا بنسبة 9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي للسهم منذ نيسان/ أبريل 2022، ما أدى إلى خسارة مؤسسها جيف بيزوس نحو 15.9 مليار دولار، يذكر أن السهم انخفض بنحو 25 بالمئة منذ بلوغه الذروة في شباط/ فبراير.

الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، فقد منذ بداية العام نحو 110 مليارات دولار من ثروته، منها 11 مليارا خلال يوم الخميس وحده، في ظل تأخر عمليات التسليم، إلى جانب الجدل الدائر حول دوره في إدارة ترامب.

ورغم التوقعات بأن الرسوم الجمركية قد لا تؤثر بشكل كبير على تيسلا، كونها تنتج جزءا كبيرا من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فإن سهم الشركة انخفض بنسبة 5.5 بالمئة بعد الإعلان عن الرسوم الجديدة.

على عكس باقي المليارديرات، لم يتأثر رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، حيث ارتفعت سوق الأسهم المكسيكية بنسبة 0.5 بالمئة بعد استثناء بلاده من الرسوم الجمركية الأمريكية، ما ساعده على تجنب الخسائر الكبيرة.

من جهته، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على صادرات مثل الكحول والسلع الفاخرة.

وشهدت أسهم مجموعة LVMH، المملوكة للملياردير الفرنسي برنارد أرنو، والتي تشمل علامات تجارية مثل كريستيان ديور وبولغاري، تراجعا في بورصة باريس، ما أدى إلى خسارة 6 مليارات دولار من ثروته.