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أول منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر

الثلاثاء 08 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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حجز المنتخب التونسي مقعده في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، كما تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره الغامبي 2-1 اليوم الاثنين، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل ياسين بن محمود التقدم لمنتخب تونس قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، قبل أن يرد ميندي بهدف التعادل في الدقيقة السادسة والأربعين.

وترجم أنيس سعيدي ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والخمسين، ليهدي تونس هدف الفوز الذي حافظ عليه نسور قرطاج رغم طرد إلياس الضاوي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، ليتأهل رفقة السنغال الوصيفة بسبع نقاط بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم المقررة في قطر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد فوز السنغال على الصومال 2-0.

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