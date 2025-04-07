عاجل.. ترامب نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم وسنستمر في ضربهم

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "دمرت قدرات الحوثيين" ومنعتهم من مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات المسيرة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "ألحقنا ضررًا كبيرًا بالحوثيين، وهم يدركون ذلك جيدًا"، مشيرًا إلى أن الجماعة شهدت "أسابيع سيئة للغاية" بسبب الضربات الأمريكية، وأن هذا الضغط قد يستمر.

وأضاف: نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم.

وتابع الرئيس الأمريكي: "على إيران أن تتوقف عن دعم الحوثيين"، معتبرًا أن طهران تلعب دورًا رئيسيًا في تصاعد العنف في المنطقة. كما وصف الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين بأنها "موجعة وفعالة".