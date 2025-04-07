عاجل.. ترامب نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم وسنستمر في ضربهم مليشيا إيران المسلحة في العراق تعلن الاستسلام وتستعد لنزع سلاحها بعد تهديد واشنطن ترامب يهدد الصين بعقوبات غير مسبوقة قناة CNN الأمريكية تكشف موقف الإمارات والسعودية من اي عملية عسكرية برية لاقتلاع الحوثيين في اليمن ودور القوات الحكومية وتفاصيل الدعم .. مصادر دبلوماسية أمريكية: العملية البرية هي الكفيل بإنهاء سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء اليمن تدعو الشركات الفرنسية للإستثمار في 4 قطاعات حيوية المقاتلات الأمربكية تدك منزل قيادي حوثي رفيع بالعاصمة صنعاء خلال إجتماع عدد من القيادات فيه الرئاسة اليمنية تدعو لتوحيد الصفوف لمعركة الخلاص من الحوثيين وتحدد ''ساعتها الحاسمة'' الإعلام الصحي يكشف بالأرقام عن خدمات مستشفيات مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك العملة في مناطق الشرعية تسجل انهياراً كبيراً ورقماً قياسياً ''أسعار الصرف الآن''
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "دمرت قدرات الحوثيين" ومنعتهم من مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات المسيرة.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "ألحقنا ضررًا كبيرًا بالحوثيين، وهم يدركون ذلك جيدًا"، مشيرًا إلى أن الجماعة شهدت "أسابيع سيئة للغاية" بسبب الضربات الأمريكية، وأن هذا الضغط قد يستمر.
وأضاف: نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم.
وتابع الرئيس الأمريكي: "على إيران أن تتوقف عن دعم الحوثيين"، معتبرًا أن طهران تلعب دورًا رئيسيًا في تصاعد العنف في المنطقة. كما وصف الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين بأنها "موجعة وفعالة".