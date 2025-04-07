المقاتلات الأمربكية تدك منزل قيادي حوثي رفيع بالعاصمة صنعاء خلال إجتماع عدد من القيادات فيه

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 191

استهدفت المقاتلات الأمريكية مساء أمس بعدة غارات منزل القيادي الحوثي "صالح السهيلي"، الذي يعد أحد القيادات القبلية المقربة من الحوثيين.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل إعلام حوثية عن دمار هائل لحق بالمنزل وكذلك المنزل المجاورة.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن الطيران الأميركي استهدف بعدة غارات منزلا في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب.

وأفادت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الغارات أسفرت عن سقوط 4 قتلى و16جريحا، دون تفاصيل إضافية.

وحتى اللحظة تتكتم المليشيات الحوثية عن الشخصيات التي كانت متواجدة في ذلك المنزل الذي تحدثت بعض المصادر ان الغارات استهدفت المنزل تزامنا مع اجتماع لقيادات حوثية كانت متواجدة في المنزل.

وقالت المصادر ان الهجوم تسبب في مقتل امرأتين وطفلين من عائلة السهيلي، إلى جانب أضرار في المنازل المجاورة.

فيما منع الحوثيون تصوير الموقع حتى تم انتشال الجثث، واكتفوا بنشر صور للضحايا من الأطفال في المستشفيات.

ويعد الشيخ صالح السهيلي، أحد أبناء منطقة حراز – مديرية مناخة غرب صنعاء – يُعرف بانتمائه المبكر للحوثيين منذ الحرب الأولى، وكان مقرباً من حسين الحوثي، حيث عمل في جهاز "الأمن الوقائي الجهادي" التابع للجماعة، وتم منحه رتبة "عميد" بعد سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014.