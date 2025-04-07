الرئاسة اليمنية تدعو لتوحيد الصفوف لمعركة الخلاص من الحوثيين وتحدد ''ساعتها الحاسمة''

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 530

دعا الرئيس اليمني الى توحيد الصفوف، و الاسناد الفاعل لمعركة الخلاص التي قال ان ساعتها الحاسمة اقتربت، وستتعزز -بعون الله- في العام الرابع من عمر المجلس، المشكل عام 2022.

وجدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد العهد الذي قطعه واخوانه اعضاء المجلس للشعب اليمني العظيم، باستعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، وانهاء المعاناة التي صنعتها حرب المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على منصة اكس بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل 2022م.

واكد الرئيس انه رغم تعقيدات المرحلة، مثل مجلس القيادة الرئاسي بدعم من الاشقاء، والاصدقاء، محطة هامة في توحيد القوى الوطنية حول هدف اسقاط الانقلاب، ومواجهة التحديات المتشابكة، واحباط مخططات المليشيات الارهابية وداعميها لاغراق المحافظات المحررة بالفوضى، والازمات الاقتصادية، والانسانية.

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذه المناسبة عن عظيم التقدير لصناع هذا الصمود من ابناء الشعب اليمني، والقوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية.