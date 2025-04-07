اليمن تدعو الشركات الفرنسية للإستثمار في 4 قطاعات حيوية المقاتلات الأمربكية تدك منزل قيادي حوثي رفيع بالعاصمة صنعاء خلال إجتماع عدد من القيادات فيه الرئاسة اليمنية تدعو لتوحيد الصفوف لمعركة الخلاص من الحوثيين وتحدد ''ساعتها الحاسمة'' الإعلام الصحي يكشف بالأرقام عن خدمات مستشفيات مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك العملة في مناطق الشرعية تسجل انهياراً كبيراً ورقماً قياسياً ''أسعار الصرف الآن'' من هي الموظفة المغربية الشجاعة التي كشفت تواطؤ الشركة التي تعمل بها ''مايكروسوفت'' مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عملت؟ ادراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية الاساسية لليمن في اجتماع وزاري عربي طارئ تراجع أسعار النفط عالميًا لليوم الثالث على التوالي الأضخم في العالم.. الصين تبني مصنعاً للسيارات أكبر من مساحة سان فرانسيسكو أمر مخيف يثير القلق في ليفربول.. صلاح أصيب بـ العمى
دعا الرئيس اليمني الى توحيد الصفوف، و الاسناد الفاعل لمعركة الخلاص التي قال ان ساعتها الحاسمة اقتربت، وستتعزز -بعون الله- في العام الرابع من عمر المجلس، المشكل عام 2022.
وجدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد العهد الذي قطعه واخوانه اعضاء المجلس للشعب اليمني العظيم، باستعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، وانهاء المعاناة التي صنعتها حرب المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على منصة اكس بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل 2022م.
واكد الرئيس انه رغم تعقيدات المرحلة، مثل مجلس القيادة الرئاسي بدعم من الاشقاء، والاصدقاء، محطة هامة في توحيد القوى الوطنية حول هدف اسقاط الانقلاب، ومواجهة التحديات المتشابكة، واحباط مخططات المليشيات الارهابية وداعميها لاغراق المحافظات المحررة بالفوضى، والازمات الاقتصادية، والانسانية.
وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذه المناسبة عن عظيم التقدير لصناع هذا الصمود من ابناء الشعب اليمني، والقوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية.