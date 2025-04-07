الإعلام الصحي يكشف بالأرقام عن خدمات مستشفيات مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قدمت المستشفيات المناوبة في محافظة مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك 5936 خدمة طبية مختلفة لجميع الحالات المرضية التي استقبلتها خلال أيام العيد.

وذكر تقرير صادر عن غرفة عمليات الصحه: بأن المستشفيات التي خصصها المكتب للمناوبة خلال إجازة عيد الفطر استقبلت 6404حالة مرضية وقدمت لها كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لكل حالة.

وأوضح التقرير أن الخدمات المقدمة للمرضى توزعت بين 105عملية جراحية، و 114جلسات غسيل كلوي و خدمات الولادة لـ 202أمّاً، وخدمات الحاضنة لـ 46 مولودا طوال أيام العيد .

وأضاف : بالإضافة إلى الخدمات الإسعافية لـ 719مصابا بجروح مختلفة، منها 85 حالة إصابة بحوادث سير ، و80 حالة إصابة جراء السقوط، و 30حالة إصابة بطلق ناري و47 حالة إصابة بالحروق و 15حالة إصابة جنائية.واشارالتقريروفاة8حالات جراء الحوادث المرورية

فضلا عن علاج 443حالة تسمم غذائي وعلاج 14حالة إصابة في مقرات العمل وكذلك إجراء 4064فحصاً مخبريا و830 أشعة تلفزونية (XR) و 99 تخطيط قلب.

وعن توزيع الحالات أشار التقرير بأنها توزعت على جميع المستشفيات المناوبة على النحو الآتي: 1780 حالة في مستشفى كرى ، و908 حالة في مستشفى الوحدة بالحصون ، و 785 حالة في مستشفى الطورائ و 325حالة في المستشفى العسكري.

وتابع : وكذلك 970حالات في مستشفى العطير ، و 258حالة في مستشفى حريب ،و279 حالة في مستشفى 26 سبتمبربالجفينه، و 512 حالة في مستشفى الشهيد أحمد جحزة و282 حالات في مستشفى الشهيد محمد هائل و 305 حالة في المستشفى الميداني بالسويداء.

مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل الحالات التي استقبلتها هيئة مستشفى مأرب العام حيث استقبل مستشفاها 56 حالة حرجة باعتباره المستشفى المرجعي الرئيسي التي تحال إليه جميع الحالات الحرجة المرسلة من كل المستشفيات المناوبة في المحافظة.

وحيأمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العبادي جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية لمايبذلوه من جهود كبيرة في خدمة المجتمع المضيف والنازحين بالمحافظه