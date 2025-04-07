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العملة في مناطق الشرعية تسجل انهياراً كبيراً ورقماً قياسياً ''أسعار الصرف الآن''

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الاثنين 7 أبريل، 2025، انهيار كبير للعملة في مناطق الشرعية:

عدن:

الدولار: الشراء: 2388 | البيع: 2406

السعودي: الشراء: 627 | البيع: 630

صنعاء:

الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542

السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5

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