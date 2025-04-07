تراجع أسعار النفط عالميًا لليوم الثالث على التوالي

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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واصلت أسعار النفط خسائرها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وسط تراجع الأسواق المالية، بدافع من أن تدفع الحرب التجارية الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.6% إلى 63.22 دولار للبرميل، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في 4 سنوات. أسعار النفط تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.73% إلى 59.68 دولار.

يأتي ذلك بعد أن هبطت أسعار النفط بنسبة تقدر بنحو 7% يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد زيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، مما أدى لتصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العام، وعززت مخاوف حدوث ركود للاقتصاد العالمي.

وكان وزراء "أوبك+" قد شددوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط.

ودعا وزراء "أوبك +" الأعضاء الذين يزيدون إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 من أبريل الحالي، للتعويض عن الضخ الزائد