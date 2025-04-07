تراجع أسعار النفط عالميًا لليوم الثالث على التوالي الأضخم في العالم.. الصين تبني مصنعاً للسيارات أكبر من مساحة سان فرانسيسكو أمر مخيف يثير القلق في ليفربول.. صلاح أصيب بـ العمى صفقة معادن موسعة تطل ثانية وفد أوكراني يتوجه إلى واشنطن ..تفاصيل إسرائيل تكثف غاراتها شرق غزة.. وتقصف خيمة للصحفيين الولايات المتحدة تستعد لشن عملية برية ضد الحوثيين قرار أمريكي مفاجىء ومباشر يمس سوريا في الأمم المتحدة عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وطائرات الاستطلاع والتجسس تجوب سماء محافظتي صنعاء وصعدة عاجل تعميم لكل خطباء وأئمة المساجد والدعاة في اليمن .. وزارة الأوقاف والإرشاد دعو إلى إحياء سنة القنوت والدعاء لأهل غزة
واصلت أسعار النفط خسائرها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وسط تراجع الأسواق المالية، بدافع من أن تدفع الحرب التجارية الاقتصاد العالمي نحو الركود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.6% إلى 63.22 دولار للبرميل، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في 4 سنوات. أسعار النفط تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.73% إلى 59.68 دولار.
يأتي ذلك بعد أن هبطت أسعار النفط بنسبة تقدر بنحو 7% يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد زيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، مما أدى لتصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العام، وعززت مخاوف حدوث ركود للاقتصاد العالمي.
وكان وزراء "أوبك+" قد شددوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط.
ودعا وزراء "أوبك +" الأعضاء الذين يزيدون إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 من أبريل الحالي، للتعويض عن الضخ الزائد