أمر مخيف يثير القلق في ليفربول.. صلاح أصيب بـ العمى

الإثنين 07 إبريل-نيسان 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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صبت جماهير ليفربول الإنجليزي جام غضبها على لاعب الوسط كيرتس جونز الذي شارك في خانة الظهير الأيمن، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بإصابة نجم الفريق محمد صلاح بـ"العمى" أمام فولهام في المواجهة التي خسرها متصدر الدوري الإنجليزي 3-2 يوم الأحد.

ويلعب جونز عادة في خط الوسط لكن المدرب الهولندي أرني سلوت استخدمه في خط الدفاع ليلعب كظهير أيمن بدلاً من ترنت ألكسندر – أرنولد الذي يعاني من إصابة، لكن مستواه الضعيف كان محل انتقاد.

وكتب أحد المشجعين الغاضبين عقب الخسارة عبر تطبيق "إكس": محمد صلاح أصيب بالعمى نتيجة لعب جونز الذي يعيق تألق المصري في المباريات، لم تصله كرات مناسبة من كيرتس وبالتالي لم يستطع "مو" إحداث أي تأثير يذكر في المواجهة.

وكتب آخر: للأسف هناك مشجعون لليفربول يعتبرون جونز لاعباً من الطراز الرفيع، إنه أمر مخيف حقاً.

بينما أضاف الآخر: إذا بدأ جونز المباراة فاحتمالية التعثر أكثر من الربح، يكفي أن الفريق تعثر في 7 مباريات من أصل 9 بدأها كيرتس.

وما زال ليفربول يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ملاحقه أرسنال وذلك مع بقاء 7 جولات على انتهاء المسابقة