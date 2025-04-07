إسرائيل تكثف غاراتها شرق غزة.. وتقصف خيمة للصحفيين

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مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ استئناف الحرب في مارس الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين عمليات القصف المدفعي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي يشهد عملية عسكرية وتوغل اسرائيلي بري في الأحياء الشرقية منه.
بالتزامن قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع وحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين وعدد من الإصابات في صفوف المارين في المكان.
إلى ذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيلية ليلا خيمة للصحفيين بالقرب من مجمع ناصر الطبي في مدينه خان يونس جنوب القطاع مما أدى إلى مقتل صحفي وشاب آخر وإصابة عدد من الصحفيين في الاستهداف.
وحسب آخر حصيلة، سقط 11 قتيلا منذ فجر اليوم. أتى ذلك، بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن، برد قوي بعد إطلاق نحو عشرة صواريخ من قطاع غزة أمس الأحد.
وكانت إسرائيل أعلنت في 18 مارس الماضي، اسئناف الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر بعد انهيار هدنة هشة بدأ سريانها في 19 يناير الماضي.
في حين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن انتهاك وقف إطلاق النار الأخير أدى إلى موجة جديدة من النزوح، أثرت على أكثر من 142 ألف شخص.
فيما أجبر نحو 1.9 مليون من السكان، بمن فيهم الأطفال، على النزوح القسري منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023