غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وطائرات الاستطلاع والتجسس تجوب سماء محافظتي صنعاء وصعدة عاجل

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شنت مقاتلات امريكية اليوم 4 غارات على جزيرة كمران التي حولها الحوثيون إلى منصات لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقالت مصادر في العاصمة صنعاء ان سماء المدينة يشهد طلعات مكثفة للطائرات الأمريكية وتحديدا طائرات الاستطلاع والتجسس.
كما تشهد في هذه الاثناء ايضا تحليقا مماثلا في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيات الحوثية.