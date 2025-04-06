غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وطائرات الاستطلاع والتجسس تجوب سماء محافظتي صنعاء وصعدة عاجل

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شنت مقاتلات امريكية اليوم 4 غارات على جزيرة كمران التي حولها الحوثيون إلى منصات لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء ان سماء المدينة يشهد طلعات مكثفة للطائرات الأمريكية وتحديدا طائرات الاستطلاع والتجسس.

كما تشهد في هذه الاثناء ايضا تحليقا مماثلا في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيات الحوثية.