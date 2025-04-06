تعرف على الندي الذي سجل أسرع هبوط من الدوري الممتاز بخسارته المؤلمة

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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سجل نادي ساوثامبتون أسرع هبوط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر 3-1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة، إذ تأكد بذلك هبوطه قبل سبع جولات من النهاية.

وتجمد رصيد ساوثامبتون عند عشر نقاط في المركز 20 الأخير بفارق 22 نقطة خلف ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 17، أقرب مراكز البقاء بالدوري الممتاز.