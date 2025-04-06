الأخطاء الدفاعية تصعق ليفربول في الدوري الممتاز

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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عرقل فولهام مسيرة ليفربول نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق 3-2 اليوم الأحد مستغلا بعض الأخطاء الدفاعية ليعزز حظوظه في التأهل للمسابقات القارية الموسم المقبل.

وتقدم ليفربول في النتيجة بهدف سجله أليكسيس ماك أليستر في بداية المباراة، لكنه تلقى ثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة.

وأدرك رايان سيسينيون التعادل بتسديدة مباشرة رائعة قبل أن يمنح أليكس ايوبي ورودريجو مونيز فريقهما التقدم.

وقلص البديل لويس دياز الفارق قبل 20 دقيقة تقريبا من نهاية المباراة، لكن فولهام صمد ليحسم الفوز.

ويظل ليفربول في الصدارة برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أرسنال. ويحتاج ليفربول لحصد 11 نقطة في مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب.

وارتقى فولهام للمركز الثامن برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي خامس الترتيب.