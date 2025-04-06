وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام شخص تعزيرا وتكشف عن جريمته وجنسيته

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 621

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بحق شخص بعد ثبوت إدانته بتهريب مادة الهيروين المخدر بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سوكهجيندر سنغ، هندي الجنسية، على تهريب الهروين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (سوكهجيندر سنغ)، هندي الجنسية، الأحد، 8/ 10/ 1446 هجرية، الموافق 6/ 4/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا للبيان