لقاء سعودي بريطاني يناقش تطورات الوضع في اليمن

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بحث سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر والسفيرة البريطانية مستجدات الوضع والهجمات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال السفير محمد آل جابر، إنه التقى اليوم الأحد 6 أبريل/نيسان، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في اليمن والبحر الأحمر.
وأوضح في تدوينة على منصة “إكس” أن اللقاء تناول الجهود المشتركة لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.
وأشار إلى أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لدعم الجهود المشتركة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.