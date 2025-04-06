بالأسماء.. الكشف عن تورط منظمات ومراكز أبحاث بالتلاعب بأموال المساعدات وخدمة الحوثيين وتعزيز سلطتهم عبر 4 مسارات حضرموت: الشيخ بن حبريش يكشف عن اتفاقية ''مهمة'' مع السعودية وتفاهمات ''حاسمة'' أكبر الجزر اليمنية بالبحر الأحمر تتعرض لغارات أمريكية عنيفة خطوة واحدة أمام المنتخب اليمني للتأهل إلى كأس العالم للناشئين.. ما هي حسابات التأهل؟ منظمة دولية تتحدث عن أبرز تحدي يواجه محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن أمريكا تعلن إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جواز هذه الدولة فوائد مذهلة اللبان الدكر وعلاج فعال للمعدة والجهاز الهضمي دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة الاثنين المقبل.. وقطع خطوط الإمداد احمد الشرع يعيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية غارات أميركية جديدة على مواقع الحوثيين في جزيرة كمران وصعدة
أعلن وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، عن التوصل إلى تفاهمات حاسمة مع المملكة العربية السعودية لمعالجة أزمات الكهرباء والأمن بالمحافظة، وُصفت بأنها خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار والتنمية.
وخلال لقاء تشاوري موسع، كشف بن حبريش عن اتفاق لإنشاء محطة كهرباء مركزية بقدرة 500 ميجاوات بدعم سعودي، في مشروع يُتوقع أن يُنهي معاناة السكان من الانقطاعات المتكررة.
كما أشار إلى تفاهمات مع قيادة العمليات المشتركة السعودية لفتح باب التجنيد أمام أبناء حضرموت، بما يعزز تمثيلهم في المؤسسات العسكرية والأمنية، ويُسهم في استقرار المحافظة.
وأكد بن حبريش أن هذه التفاهمات جاءت بعد جهود وتنسيق مستمر مع الأشقاء في المملكة، داعيًا إلى التكاتف المجتمعي لدعم المرحلة المقبلة من البناء والتنمية.