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حضرموت: الشيخ بن حبريش يكشف عن اتفاقية ''مهمة'' مع السعودية وتفاهمات ''حاسمة''

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلن وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، عن التوصل إلى تفاهمات حاسمة مع المملكة العربية السعودية لمعالجة أزمات الكهرباء والأمن بالمحافظة، وُصفت بأنها خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار والتنمية.

وخلال لقاء تشاوري موسع، كشف بن حبريش عن اتفاق لإنشاء محطة كهرباء مركزية بقدرة 500 ميجاوات بدعم سعودي، في مشروع يُتوقع أن يُنهي معاناة السكان من الانقطاعات المتكررة.

كما أشار إلى تفاهمات مع قيادة العمليات المشتركة السعودية لفتح باب التجنيد أمام أبناء حضرموت، بما يعزز تمثيلهم في المؤسسات العسكرية والأمنية، ويُسهم في استقرار المحافظة.

وأكد بن حبريش أن هذه التفاهمات جاءت بعد جهود وتنسيق مستمر مع الأشقاء في المملكة، داعيًا إلى التكاتف المجتمعي لدعم المرحلة المقبلة من البناء والتنمية.

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