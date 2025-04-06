أكبر الجزر اليمنية بالبحر الأحمر تتعرض لغارات أمريكية عنيفة

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي فجر اليوم الأحد، أن الطيران الحربي الأمريكي شن 5 غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وذكرت اعلام الحوثيين أن "العدوان الأمريكي استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة بـ 5 غارات".

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها أمريكا، جزيرة كمران، منذ 15 مارس الماضي، وهي جزيرة خاضعة للحوثيين.

وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.