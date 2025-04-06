خطوة واحدة أمام المنتخب اليمني للتأهل إلى كأس العالم للناشئين.. ما هي حسابات التأهل؟

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنتظر المنتخب اليمني للناشئين فرصة تاريخية لتكرار انجاز عام 2002، بالتأهل الى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت سن 17 سنة، حيث بات على بعد خطوة واحدة، من التأهل.

ويخوض منتخب اليمن منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين الجارية في جدة السعودية، وقد استهل مشواره يوم الجمعة الماضية، بالفوز على منتخب افغانستان 2-0، ويتصدر حاليًا مجموعته الثالثة بفارق الأهداف عن اندونيسيا الثانية، ثم كوريا الجنوبية وفي الترتيب الأخير افغانستان.

ويحتاج الأحمر اليمني للفوز في مباراته القادمة غدا الإثنين امام منتخب اندونيسيا للتأهل الى دور ربع النهائي في كأس آسيا، ولضمان التأهل الى بطولة كأس العالم، التي تقام في قطر خلال شهر نوفمبر 2025.

وفي حالة التعادل مع اندونيسيا او الخسارة، فالحسم سيتأجل الى الجولة الأخيرة.

وتتأهل من آسيا 8 فرق الى نهائيات مونديال الناشئين بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة الى 48 منتخبًا.

وبعد مباراة اندونيسيا سيلتقي المنتخب اليمني، نظيره منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس القادم.