أمريكا تعلن إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جواز هذه الدولة

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أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها ستلغي جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات السفر من دولة جنوب السودان بسبب عدم قبولها عودة مواطنيها المرحلين.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.
وأضاف "تتخذ وزارة الخارجية الأميركية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة".
وتابع "سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل".
وبدأت الإدارة الأميركية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حملة واسعة لترحيل الموجودين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة، إلى بلادهم.