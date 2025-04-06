فوائد مذهلة اللبان الدكر وعلاج فعال للمعدة والجهاز الهضمي

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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اللبان الدكر يُعد من المواد الطبيعية ذات الفوائد الصحية المتعددة، وخاصة للمعدة والجهاز الهضمي، إلا أنه رغم فوائده، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم، خاصة إذا كان الشخص يُعاني من أمراض مزمنة أو تتناول أدوية معينة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد اللبان الدكر للمعدة والجهاز الهضمي، بحسب الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.

قالت أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول اللبان الدكر يساهم في تحسين عملية الهضم، لأنه يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ما يُسهم في هضم الطعام بشكل أفضل ويقلل من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بعد الأكل.

وأضافت الدكتورة مروة إبراهيم، أن اللبان الدكر، يعتبر مضاد للالتهابات، لأنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة التهابات المعدة والأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي أو القولون العصبي.

وأكدت أنه مفيد لقرحة المعدة، لأنه يساهم في حماية بطانة المعدة وتقليل فرص الإصابة بقرح المعدة، كما يساعد على تسريع التئامها.

وأشارت الدكتورة مروة إبراهيم، إلى أن اللبان الدكر يعتبر طارد للغازات، وللانتفاخات، ما يُخفف من الشعور بالضغط أو الألم الناتج عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أنه مضاد للبكتيريا الضارة، ويساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، وبالتالي تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ونوهت أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبان الدكر يُخفف أعراض القولون العصبي، بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للتقلصات، إذ يمكن أن يساعد في تخفيف تقلصات القولون وأعراض الإسهال أو الإمساك المرتبطة بالقولون العصبي.

طريقة استخدامهوأوضحت طريقة استخدامه، إذ تكون بعد نقع اللبان، في كوب ماء بارد من الليل حتى الصباح، ثم يُشرب الماء على الريق، أو عن طريق مضغه كقطع خام مثل العلكة، لكن بكميات معتدلة